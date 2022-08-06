С 7 по 12 августа на территории Удмуртии прогнозируется высокая пожароопасность

В Удмуртии обещают высокую пожароопасность с 7 по 12 августа. Фото: пресс-служба администрации Ижевска

По информации Удмуртского гидрометцентра, с 7 по 12 августа местами на территории республики ожидается высокая пожароопасность в лесах, 4 класс опасности. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Чаще всего пожар возникает по вине человека. Источником возгорания может стать непогашенный костер, брошенная спичка или сигарета и детская шалость.

Еще одна проблема - самостоятельное выжигание сухой растительности (палы сухой травы)

Соблюдение простых правил пожарной безопасности позволит избежать трагедии.

При обнаружении бесконтрольного горения сухой травы необходимо сообщить об этом по телефонам 112 или 101.

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