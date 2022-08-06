Семейный врач рассказал о причинах отравлений в отпусках

Некачественная еда - одна из основных причин отравления. Фото: архив

Некачественная еда в кафе и ресторанах, испорченные продукты и отсутствие гигиены - основные причины отравлений в отпусках. Об этом в беседе с RT сообщил семейный врач Сергей Чудаков.

Первой причиной специалист назвал некачественную еду. Это пища , купленная в кафе или на пляже, где очень жарко и нет возможности убрать еду в холодильник.

Также, эксперт рассказал, что причинами отравления могут стать пищевые инфекции.

«Можно отравиться начавшими гнить фруктами. Лучше всего есть только ту пищу, которая не требует охлаждения, то есть сухую: печенье, сухарики, галеты. Всё то, что может портиться, надо приобретать только в местах, где есть холодильник, — это закон», — заявил врач.

Кроме того, специалист считает, что лучше всего покупать покупать бутилированную и желательно охлажденную воду.

Сергей Чудаков рассказал, что периодически люди заглатывают воду во время купания в бассейнах, реках и водоемах. Это также может стать причиной вирусной инфекции.

Отсутствие гигиены - это тоже одна из причин заболеваний.

Эксперт сообщил, что летом надо обязательно брать с собой антисептик. Помните, что некоторые люди могут быть бессимптомными носителями дизентерии и поэтому способны заразить вас в общественных местах.

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