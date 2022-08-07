88 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии

Выздоровели 36 человек Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки в ковид-стационары Удмуртии госпитализированы 7 человек. Об этом утром 7 августа сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Проведено 3 754 теста на коронавирус, выявлено 88 новых случаев. В числе заболевших 13 детей до 14 лет, 17 граждан старше 65 лет», — говорится в сообщении.

Летальных случаев нет. Выздоровели 36 человек.

На утро 7 августа 1 122 человека наблюдаются в поликлиниках – они переносят болезнь в легкой форме. 50 пациентов ковид-стационаров находятся в состоянии средней степени тяжести, 1 человек - в тяжелом состоянии.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 168 568 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 164 017 пациентов. 4 047 человек скончались, из них 3 847 - с подтвержденным диагнозом.

Как минимум один компонент вакцины от коронавируса получили 699 600 жителей региона. Из них 559 597 прошли оба этапа вакцинации. 182 616 жителей республики ренвакцинировались.

В Минздраве напоминают, что по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции можно обратиться по телефону 8-800-100-24-47.

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