Все школы Ижевска прошли проверку на готовность к новому учебному году

Комиссия проверила 83 школы и 14 учреждений дополнительного образования на соответствие требованиям безопасности и готовности к учебному процессу. Фото: vk.com/uoizhevsk18

Все образовательные учреждения столицы Удмуртии прошли проверку на готовность к 2022-2023 учебному году. Об этом в своем телеграм-канале сообщила начальник Управления образования администрации Ижевска Наталья Гвоздкова.

«Комиссия проверила 83 школы и 14 учреждений дополнительного образования на соответствие требованиям безопасности и готовности к учебному процессу. Все образовательные организации успешно прошли проверку готовности. Выявленные замечания устранили в оперативном порядке», - написала она.

Отмечено, что в этом году на укрепление материально-технической базы и подготовку образовательных организаций к новому учебному году из регионального и муниципального бюджетов направлено 172 млн рублей.

Также за счет республиканского бюджета приобретены новые учебники – большая часть из них уже поступила в школы. Кроме того, после утверждения нового федерального перечня планируется закупить новые учебники на 1 и 5 классы по новым ФГОС.

О том, как собрать ребенка к новому учебному году и не разориться, читайте в нашем материале.

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