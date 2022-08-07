В Удмуртии пьяный похититель арбуза сломал полицейскому нос

Глазовчанин предстал перед судом за применение насилия в отношении полицейского Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Глазове местный житель предстал перед судом за применение насилия в отношении полицейского. Об этом сообщает пресс-служба Глазовского районного суда.

Установлено, что днем 9 мая в полицию поступило сообщение, что в одном из магазинов города мужчина пытался украсть арбуз. В рамках проверки сообщения мужчину доставили в отдел полиции, где один из сотрудников стал брать у него объяснения.

«В это время осужденный, находясь в состоянии опьянения, нанес один удар в область лица сотрудника полиции, причинив последнему телесные повреждения в виде закрытого перелома костей носа, кровоподтека, которые причинили легкий вред здоровью», - говорится в сообщении.

Суд учел личность мужчины, факт признания им вины, наличие на его иждивении малолетнего ребенка, а также принесение извинений перед полицейским, и назначил ему наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком.

Приговор вступил в законную силу

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