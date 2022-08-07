Жителя Ижевска обвиняют в склонении двух девочек к употреблению наркотиков

На допросе мужчина полностью признал свою вину Фото: Архив КП

В Ижевске расследуется уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии, он обвиняется в склонении двух несовершеннолетних к употреблению наркотиков (часть 3 статьи 230 УК РФ).

По данным следствия, 15 апреля текущего года обвиняемый, ранее судимый за преступление в сфере оборота наркотических средств, употребил наркотик в квартире своей знакомой на улице Клубной, где временно проживал. После этого он случайно познакомился с 15-летней и 16-летней девятиклассницами, которые пришли к своей подруге, проживавшей в соседней квартире.

«Обвиняемый предложил им употребить наркотическое средство и сам ввел его обеим девочкам», - говорится в сообщении.

После этого мужчина скрылся и был объявлен в розыск. Недавно его удалось задержать. На допросе он полностью признал свою вину.

Сейчас он находится под стражей. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

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