Гороскоп на 8 августа: Раки могут влюбиться, а Львам стоит быть аккуратнее с алкоголем

Львам стоит быть аккуратнее с алкоголем Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ОВЕН

Неделя начнется не лучшим образом – в понедельник Овны столкнутся с непониманием со стороны родных и близких людей, на личном фронте возникнут большие проблемы, а на работе на вас навалится огромное количество задач. Звезды в вас верят, верьте в себя и вы.

ТЕЛЕЦ

Не пытайтесь успеть все и сразу, сконцентрируйтесь на одной – максимум двух задачах. Некоторые Тельцы захотят полностью изменить свою жизнь - звезды рекомендуют не торопиться и тщательно все взвесить.

БЛИЗНЕЦЫ

Возникнет больше количество мелких бытовых проблем. Высока вероятность новых знакомств. Не лучший день для любых финансовых операций.

РАК

Чувственный аспект реальности выйдет на первый план. Сегодня очень легко влюбиться и потерять голову. Будьте внимательны.

ЛЕВ

Вы окажетесь в центре внимания по какому-то приятному поводу. Крайне не рекомендуется злоупотреблять алкоголем – последствия могут оказаться фатальными во всех смыслах и отношениях.

ДЕВА

Найти общий язык с окружающими будет нелегко, но звезды крайне не советуют замыкаться в себе. Откажитесь от серьезных денежных трат.

ВЕСЫ

День довольно напряженный, особенно первая его половина. Постарайтесь избежать споров и конфликтов, как бы это ни было непросто. Звезды намекают, что одинокие Весы смогут наконец найти свое счастье.

СКОРПИОН

Для того, чтобы день прошел удачно, придется немного попотеть. Это касается не только физической стороны жизни, но и моральной. Идеальный день, чтобы признаться в любви.

СТРЕЛЕЦ

Обратите пристальное внимание на свое здоровье, прислушайтесь к сигналам своего организма. Не лучший день для занятий спортом. Звезды пророчат ощутимые перемены в личной жизни.

КОЗЕРОГ

Тихий и спокойный денек. Разве что в районе обеда вероятны небольшие волнения. Не ведитесь на флирт со стороны малознакомых людей – скорее всего, вас пытаются обмануть и оставить ни с чем.

ВОДОЛЕЙ

Удача будет на вашей стороне. Лимит везения не бесконечен, но пока есть возможность, стоит этим воспользоваться.

РЫБЫ

Вам кажется, что на горизонте маячит большая любовь, однако поверьте – вам лишь кажется. Включите голову и посмотрите на ситуацию трезвым взглядом. Звезды советуют отказаться от дальних поездок.

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