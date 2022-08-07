Сомнолог рассказала о влиянии позднего ужина на сон

Вечернее переедание может затруднить процесс засыпания Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Поздний ужин и переедание вынуждают организм ночью «заниматься дневной работой». Об этом в беседе с RT рассказала врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова.

«В ночное время у мозга и у всего тела очень много задач. Если придется ещё и переваривать пищу, это будет отвлекать их от восстановления иммунитета и поврежденных тканей, от сканирования организма на различные дисфункции, что уменьшит общий восстановительный эффект сна», — объяснила она.

Также специалист отметила, что вечернее переедание может затруднить процесс засыпания. По ее словам, это происходит из-за повышения внутренней температуры тела.

«Когда тело начинает переваривать пищу, у нас повышается его внутренняя температура — это явление, противоположное тому, что нужно для засыпания. Для того чтобы человек заснул, нужно, чтобы его внутренняя температура тела понизилась примерно на 0,2 °C. Поэтому мы можем приобрести и сложности с засыпанием, и менее качественный сон, если переедаем на ночь», — заключила Черкасова.

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