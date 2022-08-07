Глава Удмуртии Александр Бречалов: «Стадион «Локомотив» в Ижевске станет главной площадкой Дня железнодорожника»

7 августа на стадионе «Локомотив» в Ижевске состоялось торжественное празднование Дня железнодорожника. Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Сегодня, 7 августа, на стадионе «Локомотив» в Ижевске состоялось торжественное празднование Дня железнодорожника. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, мероприятие посетил глава республики Александр Бречалов. Руководитель региона поздравил с праздником машинистов, проводников и всех сотрудников РЖД.

Глава Удмуртии напомнил, что совместно с РЖД в регионе не только обновляются станции, но и реализуются инфраструктурные проекты – такие, как стадион «Локомотив», открытый после реконструкции в 2021 году. Обновить стадион удалось при поддержке председателя правления РЖД Олега Белозерова. Сегодня на здесь занимаются легкой атлетикой, футболом, и ходьбой – и не только сотрудники РЖД и их семьи, но и жители района. В 2023 году возле стадиона построят ФОК.

«Мы решили, что каждый год, если будет позволять погода, будем отмечать здесь, на стадионе "Локомотив" День железнодорожника, и чтобы каждый год были значимые изменения. Чтобы появился ФОК, хоккейная коробка и Ленинский район Ижевска преображался», – заявил глава Удмуртии.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Также он отметил, что РЖД на протяжении многих лет вносит вклад в обеспечение жителей Удмуртии доступной железнодорожной инфраструктурой. За последние несколько лет было реализовано несколько крупных проектов – в частности, это реконструкция железнодорожного вокзала в Глазове, строительство современного транспортно-пересадочного узла в Можге, развитие станции Балезино, а также ряд других объектов.

В августе завершится реконструкция привокзальной площади в Ижевске. Кроме того, ремонта ожидает вокзал в Кизнере – еще в середине июля с начальником Горьковской железной дороги Сергеем Дорофеевским было подписано соответствующее соглашение.

«Этот год особенно значим для нас: 160 лет исполнилось Горьковской магистрали, 75 лет назад было образовано Ижевское отделение (ныне регион). В этот праздничный день особые слова благодарности - нашим ветеранам. Вы наша опора, знания, наше всё. Мы берем с вас пример и стремимся к тому, чтобы в свою очередь оставить будущим поколениям наши дела и свершения», - поздравил коллег замначальника ГЖД - филиала ОАО «РЖД» Роман Городилов.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Отметим, за прошлый год с вокзалов и станций Горьковской железной дороги отправились более 32 млн пассажиров и порядка 30 млн тонн грузов.

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