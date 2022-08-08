9 «черных кредиторов» выявили в Удмуртии с начала года

«Черные кредиторы» не имели в наименовании юрлица слова «ломбард», а также не состояли в госреестре ломбардов Банка России Фото: Архив КП

С начала 2022 года в Удмуртии выявлено девять «черных кредиторов». Как сообщает пресс-служба Банка России, большинство из них работали под вывесками комиссионных магазинов, фактически являясь ломбардами.

«Эти организации заключали с клиентами не договор займа, а договор комиссии. Они выдавали клиенту деньги сразу после приемки товара, не дожидаясь его продажи, что характерно для ломбардов, а не для комиссионных магазинов», - говорится в сообщении.

«Черные кредиторы» не имели в наименовании юрлица слова «ломбард», а также не состояли в госреестре ломбардов Банка России.

Отмечается, что при обращении в такой псевдоломбард клиент никак не защищен законом. Такие организации приобретают у людей имущество «с правом обратного выкупа» - в действительности же псевдоломбард может в любое время продать «залог», так как юридически залогом он не является. Настоящий ломбард выдает заемщику залоговый билет.

Банк России публикует на своем сайте список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. В него включены организации и интернет-проекты, в деятельности которых были усмотрены признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.

«Сейчас в списке содержатся сведения о таких компаниях, выявленных с 2020 года. Данные ежедневно обновляются», — пояснила управляющий Отделением – Национальным банком по Удмуртской Республике Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации Татьяна Жиганшина.

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