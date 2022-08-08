Гороскоп на 9 августа: Львов ждет путешествие, Близнецов - неловкие ситуации

В скором времени Львам предстоит интересное путешествие Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ОВЕН

Друзья не подведут вас в стрессовой ситуации. Не бойтесь доверять им сложные задачи, даже те, что вам не под силу. Они справятся. Верьте в них.

ТЕЛЕЦ

Вам страшно браться за новое дело, но перемены вам жизненно необходимы. Если вы останетесь на месте, может случиться серьезный застой.

БЛИЗНЕЦЫ

Вторая половинка втянет Близнецов в неловкую ситуацию. Не поддавайтесь панике. Вы еще посмеетесь над этим вместе.

РАК

Соберите мужество в кулак и делайте свое дело. Не стоит ожидать помощи извне. Опирайтесь только на себя, чтобы добиться нужного результата.

ЛЕВ

В скором времени вам предстоит интересное путешествие. Наберитесь терпения. Возможные трудности в дороге укрепят вашу связь с близкими.

ДЕВА

Девам не стоит излишне расслабляться. Неожиданные и важные дела обрушатся на вас. Мыслите рационально и сможете выйти сухим из воды.

ВЕСЫ

Не пытайтесь взвешивать каждый свой шаг. Сегодня лучший день для рискованных решений. Не бойтесь пробовать что-то новое. Все решения приведут к очень интересным результатам.

СКОРПИОН

Ваши друзья скучают без вас. Развейтесь с ними и не забивайте голову пустыми тревогами. Жизнь одна, и проводить ее нужно счастливым.

СТРЕЛЕЦ

Не обращайте внимание на шепот за спиной. Будьте уверены в завтрашнем дне. Близкие удивят вас чем-то хорошим.

КОЗЕРОГ

Козероги поймают денежный поток. Но чтобы его удержать, придется обратиться за помощью. Работа в команде принесет вам прибыль в несколько раз больше запланированного.

ВОДОЛЕЙ

Возникшие трудности на пути к цели не станут для Водолеев препятствием. Упорство и жажда большего приведет на вершину.

РЫБЫ

Не экономьте силы и вкладывайтесь в свою работу на столько, на сколько это возможно. Судьба вознаградит вас удачей.

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