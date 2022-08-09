До +31 °С обещают в Ижевске 9 августа

В Ижевске обещают переменную облачность и дожди. Фото: архив

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии прогнозируют переменную облачность. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр. Температура воздуха +29…+31 °С. Ветер северный 5-10 м/с.

Ночью также будет без осадков. Температура воздуха составит +15…+17 °С.

Хорошего вам дня!

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