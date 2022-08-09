93 новых случая коронавируса выявили в Удмуртии за сутки

Выздоровели 48 человек Фото: Амир Закиров

За минувшие сутки в ковид-стационары Удмуртии госпитализирован 1 человек. Об этом утром 9 августа сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Проведено 1 164 теста на коронавирус, выявлено 93 новых случая. В числе заболевших 4 ребенка до 14 лет, 22 гражданина старше 65 лет», — говорится в сообщении.

Летальных случаев нет. Выздоровели 48 человек.

На утро 9 августа 1 218 человек наблюдаются в поликлиниках – они переносят болезнь в легкой форме. 48 пациентов ковид-стационаров находятся в состоянии средней степени тяжести, 1 человек - в тяжелом состоянии.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 168 844 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Выздоровели 164 085 пациентов. 4 048 человек скончались, из них 3 848 - с подтвержденным диагнозом.

Как минимум один компонент вакцины от коронавируса получили 699 794 жителей региона. Из них 559 759 прошли оба этапа вакцинации. 185 509 жителей республики ревакцинировались.

В Минздраве напоминают, что по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции можно обратиться по телефону 8-800-100-24-47.

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