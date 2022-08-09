Санаторий «Строитель» в Ижевске планируют сдать в аренду за 21 млн рублей

Торги начнутся 7 сентября 2022 года

В Ижевске открыт аукцион на право заключения договора аренды санатория-профилактория «Строитель», который расположен на улице Халтурина. Соответствующий лот появился в системе ГИС Торги.

Объект находится в федеральной собственности, право хозяйственного ведения закреплено за ФГУП «ГВСУ №4». В лот включены здание санатория, лечебно-диагностический корпус, три нежилых помещения, скважина глубиной 1050,7 метров с надкаптажным зданием и артезианская скважина на 150 метров.

Торги начнутся 7 сентября 2022 года. Начальная цена лота – 21,06 млн рублей, шаг аукциона – 1,05 млн рублей, задаток - 500 тысяч рублей.

Срок действия договора – 5 лет. Возможна субаренда.

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