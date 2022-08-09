Возвращение к истокам: любители парусного спорта ждут большой праздник в Ижевске

Фото: предоставлено организаторами

В начале сентября в столице Удмуртии пройдет масштабный праздник с гонками московских спортивных яхт. У зрителей будет возможность посмотреть соревнования, сфотографироваться на фоне белоснежных парусов, насладиться салютом и попробовать морские блюда.

Грандиозная программа «Ижевской регаты»

В Ижевск едут девять московских белоснежных яхт. Это семиметровые спортивные лодки mX700. Разработка проекта, создание чертежей и производство этих красивых судов – результат работы российских компаний. 2 сентября начнутся тренировочные заплывы, а уже 3 числа праздник будет организован для всех.

«Сама гонка яхт состоится на акватории Ижевского пруда, в треугольнике между набережной около лодочной станции и опорами ЛЭП. Все пройдет быстро и динамично, особенно при хорошем ветре», – сообщил председатель Федерации парусного спорта Удмуртии Михаил Васильев.

Фото: предоставлено организаторами

Гендиректор «Калашников спорт» Аскар Аитов поделился, что прямая трансляция гонки будет вестись на большом светодиодном экране на эспланаде под Монументом дружбы народов. О деталях и интересных подробностях происходящего в акватории зрителям будет рассказывать специальный комментатор.

Дети тоже не заскучают на празднике, их будут развлекать аниматоры. Кроме того, ребят ждет захватывающая игра в морской бой и посвящение всех желающих в юные моряки. Взрослые в это время смогут насладиться морскими блюдами на тематических фудкортах.

Вечером 3 сентября пройдет праздничный концерт. Участники проекта «Голос Удмуртии» (6+) и специальный гость – ВИА «Волга-Волга» исполнят как каверы на известные хиты, так и песни собственного сочинения. Организаторы мероприятия уверены, скучать гостям не придется.

Удмуртия – идеальное место для парусного спорта

По словам председателя правительства Удмуртии Ярослава Семенова, сама природа сделала все для того, чтобы в Удмуртии развивался парусный спорт. На территории республики около 600 прудов и два крупных водохранилища, расположенных на реке Каме: Воткинское и Нижнекамское, каждое площадью более 100 кв. км.

Фото: Маша Бакланова

«Акватория Ижевского пруда, расположенного в черте города, – это прекрасное, открытое взору пространство. Оно является чрезвычайно перспективной площадкой для возрождения в столице республики парусного спорта. Мы находимся в уникальном месте и планируем провести уникальное мероприятие. И сделаем все, чтобы оно было интересно и участникам, и всем зрителям», – подчеркнул Ярослав Семенов.

Как будет проходить регата?

Соревноваться в регате будут 18-20 команд со всей России. Среди них будут участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Казани.

На сегодняшний момент уже поступило шесть заявок из Удмуртии. Планируется, что хозяйку фестиваля будут представлять 10 команд.

Фото: Сергей Грачев

Помимо этого, совместно с Академией парусного спорта Воткинска будет организована и детская регата. В Ижевск привезут 10 яхт «Оптимист», на которых 4 сентября выявят сильнейших среди детей.

«Это хорошая возможность для юных моряков пройтись под парусами с профессиональными шкиперами – отдельный «курс молодого бойца», – убежден Аскар Аитов.

Как стать участником регаты?

Как взрослые, так юноши и девушки моложе 18 лет могут зарегистрироваться для участия в регате в составе команды из 4-5 человек.

Не страшно, если среди них не окажется опытного шкипера, организаторы найдут сопровождающего спортсмена.

По итогам соревнований выберут три лучшие команды, которые получат ценные призы и подарки от спонсоров.

Как все начиналось

В Удмуртии парусный спорт активно развивался с середины прошлого века. Первый клуб на базе ДОСААФ появился в столице республики еще в 50-60-е годы. Еще два клуба: принадлежащий мотозаводу «Темп» и «Колумб» от механического института, появились здесь спустя десятилетие.

Сейчас любительские клубы созданы в Ижевске, Воткинске и Сарапуле, насчитывают свыше 300 участников. Помимо них спортивные секции учреждений дополнительного образования детей также служат активному развитию парусного спорта в регионе.

«Цель регаты – возродить в республике увлечение парусным спортом и дать возможность детям приобщиться к этому увлекательному и необычному виду спорта. Сегодня мы рассматриваем возможность строительства в Удмуртии детской парусной школы. Уже ведется разработка проектно-сметной документации», – пояснил Ярослав Семенов.

Узнать подробности и зарегистрироваться можно на сайте http://izhevskayaregata.ru.

0+

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Золотые ручки и доброе сердце: как маленькая жительница Удмуртии стала продавать свои поделки, чтобы помочь животным приюта

Как продавец шаурмы из Ижевска стала тиктокершей с десятками тысяч подписчиков

Когда в Ижевске закончится жара