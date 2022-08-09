Врач-инфекционист призвал россиян вакцинироваться и соблюдать социальную дистанцию

Ранее Роспотребнадзор заявил, что возобновление ограничений из-за коронавируса в России пока не требуется Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов и доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев в беседе с RT рекомендовали гражданам вакцинироваться и соблюдать социальную дистанцию.

Также Николай Малышев посоветовал носить маски и использовать антисептик.

«Раньше только это было обязательно, а сейчас добровольно — лучше соблюдать», — заявил инфекционист.

Владислав Жемчугов подчеркнул, что, в этот период особенно осторожными нужно быть людям старше 80 лет, а также тем, кто лечится от онкологии или страдает аутоиммунными заболеваниями.

«Им стоит носить маску и стараться избегать большого скопления людей», — пояснил врач.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что возобновление ограничений из-за коронавируса в России пока не требуется.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Кандидат на пост главы Удмуртии Белоусов появился в базе розыска МВД

В Ижевске перекроют движение по улице 1-й Тверской

Когда в Ижевске закончится жара

Одни ставки растут, другие снижаются: стоит ли сейчас покупать жилье?