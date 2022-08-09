Врач-инфекционист призвал россиян вакцинироваться и соблюдать социальную дистанцию

Ранее Роспотребнадзор заявил, что возобновление ограничений из-за коронавируса в России пока не требуется
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов и доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев в беседе с RT рекомендовали гражданам вакцинироваться и соблюдать социальную дистанцию.
Также Николай Малышев посоветовал носить маски и использовать антисептик.
«Раньше только это было обязательно, а сейчас добровольно — лучше соблюдать», — заявил инфекционист.
Владислав Жемчугов подчеркнул, что, в этот период особенно осторожными нужно быть людям старше 80 лет, а также тем, кто лечится от онкологии или страдает аутоиммунными заболеваниями.
«Им стоит носить маску и стараться избегать большого скопления людей», — пояснил врач.
Ранее Роспотребнадзор заявил, что возобновление ограничений из-за коронавируса в России пока не требуется.
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