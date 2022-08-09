Врач скорой помощи в Ижевске Борис Русских о самых частых травмах мотоциклистов в ДТП: «Обычно страдает пассажир»

В Ижевске прошел круглый стол, посвященный ДТП с участием мотоциклистов Фото: Алена Селезнева

В Ижевске прошел круглый стол, посвященный ДТП с участием мотоциклистов. Его провел отдел ГИБДД УМВД России по городу. Там журналистам рассказали, какие травмы чаще всего получают участники аварий с этим транспортом.

«С мая по сентябрь наступает горячая пора. Мототравмы даже выделены в отдельный раздел», – рассказал Борис Русских, старший врач Скорой помощи Минздрава Удмуртии.

80% мотоциклистов при ДТП перелетают через руль. Чаще всего страдают голова, шейный отдел, спина. Самые страшные последствия наступают, если повреждается спинной мозг: может наступить смерть или инвалидность.

«Травма грудной клетки, травма сердца, разрывы органов… Часто очень повреждения половых органов происходят. И по статистике 20% травм происходит в результате так называемого скольжения. Кстати, пассажир травмируется сильнее водителя», – рассказал врач.

Первая помощь

По словам врача, в первую очередь нужно обозначить место ДТП: часто пострадавшего мотоциклиста переезжают повторно.

Далее нужно вызвать медиков. Пока врачи едут, попытаться оказать помощь. Если человек в сознании, с ним нужно поговорить, успокоить. Пострадавшего следует очень аккуратно положить на спину, а под шею подложить валик. Если есть кровотечение, его необходимо остановить. В случае, когда оно артериальное – наложить жгут (кровь алая, и она бьет фонтаном). Но ни в коем случае не делать этого при венозном кровотечении.

Много вопросов возникает о том, стоит ли снимать шлем. Если человек дышит, находится в сознании и ему не мешают инородные тела, делать этого не стоит. Но если вы все-таки решитесь снять шлем, делайте это вдвоем: один поддерживает голову, второй – убирает средство защиты.

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