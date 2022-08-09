Гороскоп на 10 августа: Львов ожидают романтические приключения, а в жизнь Весов вернутся старые знакомые

Львы могут сойти с ума от своих чувств
Порядок в доме - прямое следствие порядка в голове. Советуем заняться уборкой, выкинуть из дома ненужные вещи. Может быть, вы найдете то, о потере чего давно забыли. Вместе с этим в голову могут прийти неожиданные мысли о том, как навести порядок и в других сферах жизни.
Поговорите с родными, они нуждаются в вашем внимании. Поддержите своих родственников - возможно, кто-то из них на протяжении долгого времени живет в постоянном стрессе. Звезды просят вас быть снисходительными к их мнениям, которые могут не сходиться с вашими, но абстрагируйтесь от дискуссий и просто дайте им почувствовать ваши любовь и заботу.
Неожиданно вы захотите показать людям свое превосходство. Искренне не советуем этого делать, потому что ваши успехи и так заметны в вещах, в которых вы разбираетесь, а вступая в дискуссию в не до конца знакомой вам теме, вы рискуете показать себя не с самой удачной стороны.
Все сегодня упрекают вас по пустякам, но не воспринимайте это на свой счет. Просто звезды так складываются, что ваше окружение сегодня не в самом лучшем настроении. Постарайтесь не реагировать слишком эмоционально, а взамен говорите людям комплименты. Это вызовет в них стыд за их негатив в вашу сторону.
Наконец-то и для Львов пришло время романтических приключений. Вы имеете полное право потерять голову от чувств. Вашим главным препятствием станут ваши собственные страхи, постарайтесь не поддаваться им. Слушайте свое сердце и все будет хорошо.
Настало время включить своего внутреннего ребенка. Не отказывайте себе в маленьких радостях: купите это сладкое мороженое или шоколадку, спойте в душе любимую песню, пусть и фальшиво. Весь мир сегодня настроен к вам дружелюбно, воспользуйтесь этим и наслаждайтесь мелочами так, как делали это в детстве.
Неожиданно в вашу жизнь придут старые знакомые. Возможно, вы даже забыли имена этих людей, но это даже хорошо, потому что позволит взглянуть на них по-новому. Может быть, вы встретитесь со старым одноклассником или другом детства.
Какие бы превратности судьбы не готовила для вас вселенная, сегодня вы будете бороться за свое счастье до конца. Возможно, ссора с близким человеком и испортит вам настроение, но зато вы поймете, почему между вами произошел разлад. Работа также сегодня не порадует, но не теряйте своего настроя. Постарайтесь посильнее и вы все преодолеете.
Стрельцов в этот день все просят о помощи, но вас это не напрягает. Помочь пожилому человеку разобраться с новомодным гаджетом или забрать у ничего не успевающего коллеги задачу – эти вещи не покажутся вам отягощением. Ваш труд не пройдет даром, а вы обязательно будете вознаграждены.
Проведите время с пользой, не растрачивайте энергию на скучные и неинтересные задачи, пусть их делает кто-то другой. Вселенная советует Козерогам заняться тем, что действительно зажигает в их глазах огонь, будь то бизнес-проект или новый рецепт пирога с яблоками.
Водолеев ждет активный отдых. Проведите время в любимом заведении или дома с друзьями. Звезды диктуют вам одно правило: вы должны расслабиться. Танцуйте сегодня так, чтобы на утро отваливались ноги.
Отличный день, чтобы решить накопившиеся финансовые вопросы. Деньги сегодня как будто сами текут к вам в руки. Если у вас есть долги, постарайтесь закрыть их, чтобы открыться новому. А возможно, именно вам сегодня вернется то, что вы одолжили кому-то очень давно.
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