Гороскоп на 10 августа: Львов ожидают романтические приключения, а в жизнь Весов вернутся старые знакомые

Львы могут сойти с ума от своих чувств

ОВЕН

Порядок в доме - прямое следствие порядка в голове. Советуем заняться уборкой, выкинуть из дома ненужные вещи. Может быть, вы найдете то, о потере чего давно забыли. Вместе с этим в голову могут прийти неожиданные мысли о том, как навести порядок и в других сферах жизни.

ТЕЛЕЦ

Поговорите с родными, они нуждаются в вашем внимании. Поддержите своих родственников - возможно, кто-то из них на протяжении долгого времени живет в постоянном стрессе. Звезды просят вас быть снисходительными к их мнениям, которые могут не сходиться с вашими, но абстрагируйтесь от дискуссий и просто дайте им почувствовать ваши любовь и заботу.

БЛИЗНЕЦЫ

Неожиданно вы захотите показать людям свое превосходство. Искренне не советуем этого делать, потому что ваши успехи и так заметны в вещах, в которых вы разбираетесь, а вступая в дискуссию в не до конца знакомой вам теме, вы рискуете показать себя не с самой удачной стороны.

РАК

Все сегодня упрекают вас по пустякам, но не воспринимайте это на свой счет. Просто звезды так складываются, что ваше окружение сегодня не в самом лучшем настроении. Постарайтесь не реагировать слишком эмоционально, а взамен говорите людям комплименты. Это вызовет в них стыд за их негатив в вашу сторону.

ЛЕВ

Наконец-то и для Львов пришло время романтических приключений. Вы имеете полное право потерять голову от чувств. Вашим главным препятствием станут ваши собственные страхи, постарайтесь не поддаваться им. Слушайте свое сердце и все будет хорошо.

ДЕВА

Настало время включить своего внутреннего ребенка. Не отказывайте себе в маленьких радостях: купите это сладкое мороженое или шоколадку, спойте в душе любимую песню, пусть и фальшиво. Весь мир сегодня настроен к вам дружелюбно, воспользуйтесь этим и наслаждайтесь мелочами так, как делали это в детстве.

ВЕСЫ

Неожиданно в вашу жизнь придут старые знакомые. Возможно, вы даже забыли имена этих людей, но это даже хорошо, потому что позволит взглянуть на них по-новому. Может быть, вы встретитесь со старым одноклассником или другом детства.

СКОРПИОН

Какие бы превратности судьбы не готовила для вас вселенная, сегодня вы будете бороться за свое счастье до конца. Возможно, ссора с близким человеком и испортит вам настроение, но зато вы поймете, почему между вами произошел разлад. Работа также сегодня не порадует, но не теряйте своего настроя. Постарайтесь посильнее и вы все преодолеете.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцов в этот день все просят о помощи, но вас это не напрягает. Помочь пожилому человеку разобраться с новомодным гаджетом или забрать у ничего не успевающего коллеги задачу – эти вещи не покажутся вам отягощением. Ваш труд не пройдет даром, а вы обязательно будете вознаграждены.

КОЗЕРОГ

Проведите время с пользой, не растрачивайте энергию на скучные и неинтересные задачи, пусть их делает кто-то другой. Вселенная советует Козерогам заняться тем, что действительно зажигает в их глазах огонь, будь то бизнес-проект или новый рецепт пирога с яблоками.

ВОДОЛЕЙ

Водолеев ждет активный отдых. Проведите время в любимом заведении или дома с друзьями. Звезды диктуют вам одно правило: вы должны расслабиться. Танцуйте сегодня так, чтобы на утро отваливались ноги.

РЫБЫ

Отличный день, чтобы решить накопившиеся финансовые вопросы. Деньги сегодня как будто сами текут к вам в руки. Если у вас есть долги, постарайтесь закрыть их, чтобы открыться новому. А возможно, именно вам сегодня вернется то, что вы одолжили кому-то очень давно.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Гороскоп на неделю с 8 по 14 августа: к Девам ворвется ураган, Ракам не стоит экспериментировать, а Овнам верить обещаниям