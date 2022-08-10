В Ижевске 10 августа небольшой дождь и +27 градусов

Сегодня ожидается небольшой дождь Фото: Архив «КП» в Ижевске

Доброе утро, дорогие ижевчане! Проснулись? Пора узнать о погоде на предстоящие сутки.

Синоптики обещают, что сегодня днем будет облачно с прояснениями, небольшой дождь и +27 градусов. Ветер юго-западный 1-2 м\с. Ночью пасмурно, небольшой дождь и +17 градусов, ветер западный 1-2 м\с.

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление днем составит 754 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 55 %, магнитное поле неустойчивое.

Отличной среды, Ижевск!

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