Житель Удмуртии красил кессон и потерял сознание

Прибывшие на место спасатели обнаружили мужчину в кессоне в бессознательном состоянии. Фото: vk.com/pssur
Житель Удмуртии потерял сознание во время покраски кессона. Как сообщает пресс-служба республиканской Поисково-спасательной службы, инцидент произошел 9 августа.
Мужчина 1051 года рождения утром отправился в гараж, чтобы покрасить кессон. Тревогу забила его жена, когда в течение нескольких часов не смогла до него дозвониться.
Прибывшие на место спасатели обнаружили мужчину в кессоне в бессознательном состоянии.
«Пострадавшего подняли на поверхность и передали врачам СМП», - говорится в сообщении.
В Поисково-спасательной службе напоминают, что в кессонах, колодцах и прочих замкнутых пространствах могут скапливаться газы, вдыхание которых может привести к потере сознания, отравлению и смерти.
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