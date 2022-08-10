Гороскоп на 11 августа: Стрельцы отправляются в путешествие, а Близнецы не могут определиться с важным решением

Фото: архив КП

Овны

Сегодня Овны поймали удачу за хвост. У вас получается решать все конфликты мирно, потому что окружающие понимают вас буквально с полуслова. Отличный день для налаживания взаимоотношений с людьми, с которыми вы когда-то поругались, и построения связей, которые смогут пригодиться в будущем.

Тельцы

Вы давно не отдыхали, самое время исправить эту оплошность и чуть-чуть проветриться. Не столь важно, какой вид развлечений вы выберете, но вот к подбору людей для такого мероприятия стоит подойти с умом. Проведите время с тем, с кем вам комфортно и кому вы на сто процентов доверяете, тогда день пройдет просто чудесно.

Близнецы

Близнецам по десять раз на дню захочется менять свое решение по самым важным вопросам. Чтобы не совершить необдуманных поступков, звезды советуют повременить с выбором варианта и подумать еще какое-то время. Не обязательно совсем отказываться от идей, но чтобы реализовать их, вам потребуются холодный рассудок и светлая голова.

Рак

Сегодня вы ощущаете, что вам чего-то или кого-то очень сильно не хватает. Если речь идет о материальной ценности, начните откладывать на покупку. Может быть, все дело в людях. В таком случае, пора признаться в симпатии человеку, к которому чувствуете притяжение, или постараться возобновить общение с тем, с кем вы находитесь в затяжной ссоре.

Лев

Для вас имеет смысл прожить этот день не в одиночку. Попробуйте найти себе советчика и помощника, который скрасит ваши будни и поможет необходимым советом. Возможно, вы давно задумываетесь начать ближе с кем-то общаться, так что настала пора осуществить задуманное. Самое приятное, ваш сегодняшний друг может остаться в вашей жизни на долгое время.

Дева

Ваша главная задача – не торопиться с выводами и сохранять спокойствие. Девам может показаться, что ими пытаются манипулировать. Настройтесь на боевой лад и не теряйте уверенности в себе и своих силах. Не поддавайтесь на провокации, потому что возможны конфликты с руководством или властями.

Весы

День будет спокойным и даже расслабленным. Вам не захочется ничего делать, но постарайтесь сохранять работоспособность, рабочая неделя скоро закончится. Распределите свое время и методично закройте все текущие задачи, чтобы отдохнуть вечером.

Скорпион

Вам может выпасть шанс улучшить ваше материальное состояние, поэтому будьте внимательны, чтобы не упустить момент. Даже если что-то придется начинать с чистого листа, не переживайте, вы сможете продвинуться далеко вперед. Самое главное, стремитесь к лучшему для себя, тогда все сложится самым благоприятным образом.

Стрелец

Звезды нашептывают вам пуститься в путешествие с близкими людьми. Будет это неожиданная поездка в соседний город или запланированный тур в другую страну, все пройдет просто идеально. Трудностей в дороге не предвидится, а вы сможете хорошо отдохнуть и совершить необходимую душе и телу перезагрузку.

Козерог

Козероги будут переживать на ровном месте, потому что возникнет трудность включить хладнокровие и перестать бурно реагировать на неприятные ситуации, коих будет не мало. Однако не волнуйтесь, Вселенная испытывает вас, чтобы щедро вознаградить, когда сложности закончатся.

Водолей

Обратите внимание на то, сколько всего вы уже добились, оцените, сколькими благами и ценностями вы владеете. Постарайтесь выдохнуть и не ставить себе невыполнимых миссий, иначе может случиться выгорание и потеряется желание развиваться. Вы уже двигаетесь в нужном направлении, осталось только выбрать удобный для вас темп.

Рыбы

Если вас долгое время беспокоит ваше здоровье, и вы никак не можете найти время, чтобы заняться им, настал тот самый момент. Вы почувствуете облегчение, как только сможете верно понять свои проблемы и начать работать над их искоренением.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».