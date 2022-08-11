11 августа в Ижевске ожидается переменная облачность и до +23 °С

Прогноз погоды в Ижевске на четверг Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на четверг.

Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, днем 11 августа в Ижевске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Станет прохладнее. Температура воздуха составит +21..+23 °С. Скорость северо-западного ветра достигнет 8-13 м/с.

К вечеру столбик термометра опустится до +11 °С. Ветер изменит направление на западное, скорость снизится до 2 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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