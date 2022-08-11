Более 1,7 тыс. мошенничеств и краж в сфере IT произошло в Ижевске с начала 2022 года

Ижевчанам рассказали, как уберечься от мошенников Фото: Амир Закиров

Интернет-преступность продолжает оставаться серьезной проблемой для жителей Удмуртии. Так, с начала текущего года в Ижевске уже было зарегистрировано 1790 фактов сфере IT технологий – 1195 мошенничеств и 595 краж (по состоянию на 10 августа). Об этом рассказал Александр Байдин, начальник отдела по расследованию IT-преступлений Следственного управления УМВД России по городу Ижевску.

Из этого числа уже расследовано 415 преступлений (214 краж и 241 мошенничество). В целом, по сравнению с прошлым годом раскрываемость возросла, но незначительно. С 22 % до 33 % увеличилось раскрываемость краж и лишь до 12 % с 10 % – мошенничеств.

Общий ущерб, причиненный ижевчанам, составил более 204 млн рублей, возместить потерпевшим удалось пока лишь 8 млн.

«Чтобы установить преступника, мы взаимодействуем с операторами сотовой связи и банками. Мы отслеживаем всю цепочку, начиная от того, как потерпевший совершил перевод. К сожалению, мошенники пользуются большой цепочкой посредников, поэтому данная категория преступлений не раскрывается быстро. То же самое касается сотовых операторов связи и интернет-ресурсов», – рассказал Александр Байдин.

Также он отметил, что в последние месяцы наблюдается резкий рост количества подобных преступлений, снижение наблюдалось лишь в феврале.

Вот одни из самых частых ситуаций, в которых люди попадаются на удочку мошенников:

- Под предлогом заработка на бирже;

- Под видом компенсации за БАДы;

- Ложная информация о попавшем в ДТП родственнике;

- Обман на площадках онлайн-объявлений;

- Фишинговые сайты;

- Мошенники прикидываются знакомыми, например, взламывая их соцсети;

- Преступники расплачиваются при помощи утерянных владельцем банковской карты или телефона.

Чтобы защитить себя от злоумышленников, сотрудник Национального банка по Удмуртии Лилия Абдуллина советует не заходить в свои аккаунты с чужих устройств, не открывать ссылки в сообщениях от незнакомых людей и прочие подозрительные вложения, не устанавливать пиратские программы, использовать сложные пароли и установить антивирус.

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