126 случаев коронавируса выявили в Удмуртии за сутки

Заболеваемость резко выросла Фото: Мария Бакланова

За сутки ситуация с коронавирусом в Удмуртии изменилась следующим образом (по данным Минздрава региона):

– Заболели 126;

– Выздоровели 76;

– Скончались 0.

Среди заболевших 22 ребенка до 14 лет и 21 человек старше 65. Госпитализировали 24 жителя.

1 344 пациента лечатся амбулаторно. В ковид-стационарах 53 находятся в состоянии средней степени тяжести, один в тяжелом, но не на ИВЛ.

Вакцинировались 700 156 жителей. 560 690 получили второй компонент. 187 092 прошли ревакцинацию.

Всего в Удмуртии выявили 169 085 случаев болезни. 164 227 человек справились с ней, 4 049 скончались, из них 3 849 с подтвержденным диагнозом.

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