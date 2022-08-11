126 случаев коронавируса выявили в Удмуртии за сутки

Заболеваемость резко выросла
Фото: Мария Бакланова
За сутки ситуация с коронавирусом в Удмуртии изменилась следующим образом (по данным Минздрава региона):
– Заболели 126;
– Выздоровели 76;
– Скончались 0.
Среди заболевших 22 ребенка до 14 лет и 21 человек старше 65. Госпитализировали 24 жителя.
1 344 пациента лечатся амбулаторно. В ковид-стационарах 53 находятся в состоянии средней степени тяжести, один в тяжелом, но не на ИВЛ.
Вакцинировались 700 156 жителей. 560 690 получили второй компонент. 187 092 прошли ревакцинацию.
Всего в Удмуртии выявили 169 085 случаев болезни. 164 227 человек справились с ней, 4 049 скончались, из них 3 849 с подтвержденным диагнозом.
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