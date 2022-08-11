Богдан Анфиногенов и его избранница. Фото: /vk.com/tatyanaishmatova
Рэпер из Удмуртии Богдан Анфиногенов женился на Марине Сергеевой. Пару поздравила в своих соцсетях Татьяна Ишматова, президент всеудмуртской ассоциации «Удмурт Кенеш».
«Такое событие не имеет право остаться незамеченным! Два любящих друг друга удмуртских алнашско-малопургинских сердца наконец объдинились в красивую, талантливую семью, чему я несказанно рада», – написала Татьяна Ишматова.
Богдан Анфиногенов – автор рэпа на удмуртском языке. Он стал автором текста пародии на песню «Тает лед», а также выступал на одной сцене с Мирей Маье.
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