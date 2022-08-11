Сибиреязвенные захоронения не были оформлены по правилам в 16 районах Удмуртии

Скотомогильники не содержались по правилам
Природоохранная прокуратура выявила нарушения в сибиреязвенных захоронениях животных. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по Удмуртии.
Правила не соблюдались в Балезинском, Вавожском, Воткинском, Глазовском, Дебесском, Завьяловском, Игринском, Кезском, Кизнерском, Малопургинском, Можгинском, Камбарском, Селтинском, Шарканском, Якшур-Бодьинском и Ярском районах.
На органы власти Удмуртии возложили обязанность принять 36 захоронений в 16-ти районах, провести кадастровые работы по оформлению участков и привести их в соответствие с ветеринарно-санитарными правилами.
В норму все скотомогильники уже привели. 35 из них приняты в собственность региона. Природоохранная прокуратура контролирует процесс.
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