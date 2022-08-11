Молния ударила в дорожных рабочих в Удмуртии 10 августа

Дорога. которую ремонтировали рабочие. Фото: пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии

В Якшур-Бодьинском районе произошел несчастный случай с дорожными рабочими. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии.

Мужчины делали бетонные отливы обочины дороги в 5 км от деревни Малые Ошворцы. В этот момент в них ударила молния.

Один из мужчин, 52-летний житель Ижевска, скончался. Второй – 45-летний житель Завьяловского района – попал в больницу. Третий не пострадал.

Проводится проверка. Осмотрено место происшествия, опрашиваются очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза.

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