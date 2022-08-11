Пьяный водитель «УАЗа» вылетел на «встречку» и столкнулся с «КИА РИО» в Удмуртии

ДТП произошло на федеральной трассе М7. Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

На 134 км федеральной трассы М7 произошло ДТП с пьяным водителем. Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД России по Удмуртии.

46-летний пьяный водитель «УАЗа» поворачивал налево. Он вылетел на встречную полосу и столкнулся с «КИА РИО» под управлением 45-летнего мужчины. Последний получил травмы.

ГИБДД напоминает, что за управление транспортом в состоянии опьянения грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение санкции более серьезные – грозит уголовная ответственность. Если вы заметили на дороге пьяного водителя, сообщите по телефону 415-700, 415-701.

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