1140 жителей Удмуртии, не оповестивших о результатах теста на ковид, могут получить штраф

Результаты тестирования на коронавирус нужно вносить на Госуслуги Фото: Мария Бакланова

В Удмуртии продолжают составлять протоколы об административном правонарушении в отношении граждан, которые вернулись из-за границы, но не сообщили о результатах теста на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Удмуртии.

С 1 августа в региона прибыло более 53 тысяч человек. 1140 (2%) из них не внесли сведения о тестировании на коронавирус.

Болезнь была выявлена у 612 человек среди тех, кто прошел тестирование. Данные о результатах теста нужно заполнять на «Госуслугах».

Если этого не сделать, возбуждаются административные дела. Сейчас в Удмуртии составлено 1038 протоколов. 683 рассмотрели в суде. Сумма штрафов составила почти 6 млн рублей.

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