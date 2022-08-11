«Удмуртнефти» исполнилось 55 лет

Фото: «Удмуртнефть»

«Удмуртнефть», крупнейшее нефтедобывающее предприятие в Удмуртии, отмечает 55-летие с начала производственной деятельности. Накопленная добыча предприятия на сегодняшний день превысила 322 млн тонн нефти.

Нефтепромысловое управление «Удмуртнефть» было создано 11 августа 1967 года. На протяжении своей истории «Удмуртнефть» является надёжным партнёром региона, крупнейшим налогоплательщиком, работодателем и инвестором. Платежи предприятия по итогам 2021 года составили 8% всех налоговых доходов консолидированного бюджета Удмуртской Республики. Предприятие обеспечивает рабочими местами более 8,4 тыс. жителей республики.

Дальнейшее развитие предприятия предусматривает доразведку запасов нефти на имеющихся месторождениях, вовлечение в эксплуатацию неразработанных запасов, внедрение передовых технологий, повышение производственной эффективности, а также обеспечение безопасных условий труда.

С 2006 года «Удмуртнефть» работает под управлением НК «Роснефть» и КНХК «Синопек» и является примером успешного международного сотрудничества России и Китая в сфере нефтедобычи.

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