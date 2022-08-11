Жители Ижевска могут увидеть метеорный поток с 12 по 14 августа

В городе метеоры будет видно плохо из-за светового загрязнения, а вот за городом можно обойтись даже без оптики Фото: Михаил ФРОЛОВ

В этом году август обещает в полной мере оправдать себя как месяц звездопадов. Метеорный поток Персеиды, который ожидается с 12 по 14 августа, достигнет своей максимальной интенсивности – до 100 метеоров в час. Об этом сообщает ижевское астрономическое общество «ИжАстро» на официальной станице «ВКонтакте».

«Наблюдать Персеиды следует, направляя взгляд на северо-восток, в область радианта (на границе созвездий Персей, Жираф и Кассиопея). Метеоры будут как бы вылетать из радианта, и наблюдать их можно по всему небу. Свечение самых ярких (болидов) может длиться от нескольких секунд», – сообщают эксперты «ИжАстро».

Наблюдение в городе будет проблематичным из-за светового загрязнения, но за городом есть вероятность увидеть без специальной оптики даже слабые метеоры. Главное, чтобы небо оставалось ясным. Также специалисты отмечают, что максимум звездопада ожидается в полнолуние, и свет луны может дополнительно затруднить наблюдение.

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