Жителя Удмуртии осудили за жесткое обращение с кошкой

Кошка получила травмы Фото: Архив «КП» в Ижевске

В Ярском районе Удмуртии суд признал виновным местного жителя в жестоком обращении с животными. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Установлено, что мужчина, находясь во дворе многоэтажного дома, взял кошку за шею, а затем с силой бросил ее об стену сарая. Кошка получила травмы.

Садисту назначили наказание в виде ограничения свободы. Приговор в законную силу пока не вступил.

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