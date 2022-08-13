Гороскоп на 14 августа: Овнам стоит сходить на свидание, а у Водолеев решатся финансовые проблемы

Что приготовили звезды для ижевчан Фото: Архив КП

ОВЕН

У Овнов налаживается личная жизнь. Пригласите на свидание дорогого вам человека – все пройдет отлично.

ТЕЛЕЦ

Тельцам стоит отправиться на длительную пешую прогулку – не мешает развеяться.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам грозит простуда. Постарайтесь провести несколько дней дома, чтобы ваше состояние не ухудшилось.

РАК

Ракам стоит отправиться в небольшое путешествие и привезти кучу сувениров.

ЛЕВ

Львов позовут на вечеринку друзья. Вы оторветесь по полной программе.

ДЕВА

Девам в этот день предстоит решать ряд рабочих вопросов, несмотря на законный выходной.

ВЕСЫ

В этот день предстоит небольшое приключение. Соглашайтесь на все авантюры – потом будет, что вспомнить.

СКОРПИОН

На Скорпионов нападет меланхолия. Но пройдет так же быстро и внезапно, как и придет.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцам сегодня крупно повезет. А в чем повезет – увидите сами.

КОЗЕРОГ

У Козерогов сегодня все валится из рук, за что бы вы ни взялись. Постарайтесь просто ничего не делать.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи найдут неожиданный способ решить все свои финансовые проблемы. У вас появится новый источник постоянного дохода.

РЫБЫ

Рыбы почувствуют себя лучше – и физически, и психологически. Однако постарайтесь не напрягаться.