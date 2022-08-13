Гороскоп на 14 августа: Овнам стоит сходить на свидание, а у Водолеев решатся финансовые проблемы

Что приготовили звезды для ижевчан
Фото: Архив КП
ОВЕН
У Овнов налаживается личная жизнь. Пригласите на свидание дорогого вам человека – все пройдет отлично.
ТЕЛЕЦ
Тельцам стоит отправиться на длительную пешую прогулку – не мешает развеяться.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам грозит простуда. Постарайтесь провести несколько дней дома, чтобы ваше состояние не ухудшилось.
РАК
Ракам стоит отправиться в небольшое путешествие и привезти кучу сувениров.
ЛЕВ
Львов позовут на вечеринку друзья. Вы оторветесь по полной программе.
ДЕВА
Девам в этот день предстоит решать ряд рабочих вопросов, несмотря на законный выходной.
ВЕСЫ
В этот день предстоит небольшое приключение. Соглашайтесь на все авантюры – потом будет, что вспомнить.
СКОРПИОН
На Скорпионов нападет меланхолия. Но пройдет так же быстро и внезапно, как и придет.
СТРЕЛЕЦ
Стрельцам сегодня крупно повезет. А в чем повезет – увидите сами.
КОЗЕРОГ
У Козерогов сегодня все валится из рук, за что бы вы ни взялись. Постарайтесь просто ничего не делать.
ВОДОЛЕЙ
Водолеи найдут неожиданный способ решить все свои финансовые проблемы. У вас появится новый источник постоянного дохода.
РЫБЫ
Рыбы почувствуют себя лучше – и физически, и психологически. Однако постарайтесь не напрягаться.