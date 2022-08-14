14 августа в Ижевске солнечно и +25 градусов

Лето продолжается!
Фото: Архив «КП» в Ижевске
Доброе утро, дорогие ижевчане! Наступило воскресенье, 14 августа, надеемся, вы в отличном настроении и на позитиве начинаете заключительный день этой недели. А мы тем временем расскажем о погоде на предстоящие сутки.
По прогнозам синоптиков, сегодня днем переменная облачность, без осадков и +25 градусов, ветер северо-западный 1-2 м\с. Ночью ясно, +11 градусов, ветер восточный 1-2 м\с.
По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление днем составит 757 мм ртутного столба, относительная влажность 34 %, магнитное поле спокойное.
Прекрасного воскресенья, Ижевск!
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