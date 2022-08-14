До 15 лет лишения свободы грозит жителю Удмуртии за убийство жены

Мужчина сначала избил супругу, а потом пустил в ход нож Фото: Амир Закиров

По версии следствия, житель Алнашского района в апреле 2022 года поссорился с супругой. Затуманенный алкоголем, он сначала несколько раз ударил ее по лицу, а потом бросился в погоню за пытавшейся спастись женой.

Догнал он ее на опушке леса, после чего принялся избивать. Но и на этом он не остановился, а достал нож и ударил женщину в грудь и шею. Раненную супругу он добил палкой. Затем мужчина накрыл тело жены ветками и заявил о ее исчезновении. Он даже принимал активное участие в ее поисках.

«Уголовное дело направлено в Можгинский районный суд УР для рассмотрения по существу. За совершение данного преступления уголовным законом предусмотрена ответственность предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет», — сообщили в прокуратуре Удмуртии.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Марихуану собрал житель Удмуртии на окраине Можги

Табельное оружие использовали в Удмуртии, чтобы остановить «Дэу Нексию» на трассе М7

Пьяного тракториста осудили в Удмуртии на четыре месяца