Два брата из Ижевска в 7 утра вышли из дома и пропали

Сегодня, 14 августа, около 7 часов утра из дома по улице Ворошилова вышли Глеб и Данил Максимовы 2017 года рождения. С тех пор их местонахождение неизвестно. Об этом сообщает ОО УР «ПСО регион 18».

Были одеты:

коричневые брюки, серые кроссовки с зелеными полосками;

синие джинсы, черные кроссовки, красная кепка с человеком-пауком.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении детей, просят незамедлительно звонить по телефону:

02 (с мобильного 102) – полиция

+7 (951) 195-29-71 – горячая линия ОО УР «ПСО регион 18».

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