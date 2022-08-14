Футболисты «Зенит-Ижевск» разгромили команду из Барнаула со счетом 1:4

Выездной матч закончился для ижевского клуба победой. Фото: vk.com/fczenitizhevsk

13 августа футбольная команда «Зенит-Ижевск» сыграла в Барнауле с местным «Динамо». Матч прошел в рамках четвертого тура Первенства России по футболу среди команд Второй лиги (группа 4).

Уже в первом тайме наши футболисты - Кирилл Мырзаков и Даниил Наговицин – забили по одному мячу, а вот хозяева поля сумели реализовать лишь один момент и то в концовке.

Во втором тайме вновь отличился Даниил Наговицин, еще один гол в ворота «Динамо» забил Вячеслав Журавлев. Результативно ответить ижевской команде клуб из Барнаула уже не смог. Итог встречи – 1:4 в пользу команды «Зенит-Ижевск».

Во время матча начался дождь, но по словам главного тренера ижевской команды, он был только в помощь: мяч быстрее двигался и не было сильного дробления.

«Достаточно хорошая, интересная игра. И в первом, и во втором тайме было достаточно много комбинационной игры с хорошим контролем мяча, с переводами и хорошими быстрыми выходами. Голевых моментов было достаточно. В принципе, хорошо забили, но могли и больше», — поделился мнением главный тренер «Зенит-Ижевск» Андрей Блажко.

Благодаря победе ижевский клуб поднялся на второе промежуточное место. Следующий матч команда сыграет на домашнем поле с командой «Тюмень» 21 августа.

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