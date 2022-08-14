Гороскоп на 15 августа: Близнецы получат важную информацию, Девы будут сомневаться, а Козероги нервничать

Некоторым знакам зодиака сегодня стоит посвятить время себе Фото: Константин ИВШИН

ОВЕН

Будьте понимающими, терпеливыми и готовыми признаться, если не правы. Иначе вы рискуете потерять поддержку кого-то очень важного для вас.

ТЕЛЕЦ

Утомительный, полный звонков, разговоров и переговоров день. Если вечером к вам нагрянут друзья, не отказывайте им в общении, они сумеют поднять вам настроение.

БЛИЗНЕЦЫ

Возможно, придет новость, которая поможет вам принять важное решение. Отложите на другой день заключение контрактов и поиска новой работы. Осторожнее с тратами.

РАК

Если вы мечтаете о повышении зарплаты, то самое время поговорить с начальником. Позаботьтесь о себе и своем здоровье.

ЛЕВ

День удачный для работы, реализации проектов и идей. Но в общении будьте тактичным, иначе можете серьезно оскорбить человека и нажить себе врага.

ДЕВА

День анализа своих сомнений и опасений. Хорошенько разберитесь в том, что происходило в последнее время. Проведите день максимально уединенно.

ВЕСЫ

Ваше обаяние на максимуме. Вы сможете решить любые вопросы, которые вас беспокоят. Вот только конфликтов сегодня избегайте, это не самый лучший день для выяснения отношений.

СКОРПИОН

Вас сегодня легко обидеть не только поступками, но и словами. Не отвечайте на выпады в отношении вас, потом можете пожалеть. Отличный день для решения финансовых вопросов.

СТРЕЛЕЦ

Сосредоточьтесь на работе и карьерных устремлениях. Усердно работайте, и руководство обязательно оценит ваш профессионализм и честность.

КОЗЕРОГ

Могут нагрянуть нервозность и плохое настроение. Есть риск поссориться с друзьями и родными. Самоконтроль поможет вам избежать ошибок.

ВОДОЛЕЙ

Позитивный день, когда есть все шансы получить признание на работе. Не останавливайтесь на достигнутом. А еще проявите доброту и не отказывайте в помощи.

РЫБЫ

Вам лучше побыть в одиночестве. Не стройте планов, пусть все идет своим чередом. Вечером почитайте книгу или посмотрите хороший фильм, посвятите это время только себе.

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