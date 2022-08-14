Многодетные семьи Ижевска могут получить компенсацию до 3400 рублей

Компенсация выдается на сборы первоклассников в школу Фото: Архив «КП» в Ижевске

До 3400 рублей могут получить многодетные семьи, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума – 12 388 рублей. Выплата должна быть направлена на покупку школьной формы и обуви для первоклассников. Об этом сообщает администрация Ижевска.

Обращаться за выплатой нужно в филиал центра социальных выплат, заявления принимаются до 1 октября 2022 года. При себе необходимо иметь: заявление, паспорт, свидетельство о рождении ребенка, справка о поступлении в 1 класс, удостоверение многодетных семей (зеленое), товарные чеки на одежду и обувь.

Принимаются чеки на покупку брюк, пиджаков, жилетов, юбок, сарафанов, школьных платьев, кофт, рубашек, футболок, спортивных курток, брюк, ветровок, колготок и обуви.

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