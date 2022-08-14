Правительство России объявило о решение запустить новый этап программы туристического кешбэка

Путешествие должно длиться не менее трех ночей Фото: Амир Закиров

Государство намерено возмещать гражданам 20 % от стоимости путевок, но не более 20 тысяч рублей, а при поездках на Дальний Восток – до 40 тысяч рублей. Такие условия будут действовать в новом этапе программы туристического кешбэка. Об этом сообщает сайт RT на русском.

Купить туры можно будет в период с 25 августа по 10 сентября, а отправиться в путешествие — с 1 октября до 25 декабря. На круизы кешбэк будет действовать с 1 сентября и до завершения навигации.

Для получения компенсации нужно оплатить путевку зарегистрированной в программе лояльности картой МИР. Средства поступят на карту в течение 5 дней после покупки тура. Количество поездок не ограничено, продолжительность тура должна составлять не менее трех ночей.

«На осенний этап программы в этом году выделено 3 млрд рублей… Важно, что, если запланированная на кешбэк сумма будет выбрана туристами раньше завершения окна продаж, программа будет остановлена досрочно. А если деньги будут оставаться, мы продлим период продаж», — заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

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