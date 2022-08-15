15 августа в Ижевске ожидается переменная облачность и до +26 °С

Какая погода ждет ижевчан в понедельник Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на понедельник.

Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, днем 15 августа в Ижевске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха составит +24..+26 °С. Скорость северо-западного ветра достигнет 4-9 м/с.

К вечеру столбик термометра опустится до +10 °С. Ветер изменит направление на северо-восточное, скорость снизится до 2 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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