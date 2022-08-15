Замена устаревшего автопарка районных больниц завершилась в Удмуртии

Всего в 2022 году в Удмуртию поступило 105 санитарных автомобилей. Фото: пресс-служба Минздрава Удмуртии

На прошлой неделе 21 районная больница Удмуртии получила новый санитарный автотранспорт, об этом сообщает пресс-служба республиканского Минздрава.

В медучреждения по нацпроекту «Здравоохранение» в рамках программы по модернизации первичного звена поступили 62 санитарных автомобиля «Лада Гранта». Это поступление стало третьим в 2022 году, и с ним завершилось обновление устаревшего автопарка больниц в районах. Ранее между больницами распределили 43 автомобиля «ГАЗ Соболь», всего же в 2022 году в Удмуртию поступило 105 санитарных автомобилей. В сумме за два года районные клиники получили 228 новых санитарных автомобилей.

Машины будут использоваться для доставки пациентов из отдаленных населенных пунктов и медработников на вызовы, а также для развоза лекарств и перевозки биологических материалов для исследований. Отмечается, что во многих больницах новые машины появились впервые за десятки лет.

«Ещё два года назад у нас в Завьяловской районной больнице был практически 100- процентный износ автомобильного транспорта. Автопарк состоял из старых УАЗиков, которые постоянно были на ремонтах. Приходилось и пешком обслуживать население, а ведь очень наш район очень большой и разбросанный, мы обслуживаем около 80 тысяч человек. Особенно остро мы почувствовали эту проблему в пандемию коронавируса», – делистя главный врач Завьяловской районной больницы Елена Наговицына.

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