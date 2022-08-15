Жителя Удмуртии осудили за хранение пороха отца-охотника

Мужчину осудили на 6 месяцев условно Фото: Иван ПРОХОРОВ

Суд вынес приговор в отношении жителя Юкаменского района Удмуртии. Как сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры, 63-летний мужчина с 1999 года незаконно хранил у себя дома взрывчатое вещество.

Уточняется, что речь идет о порохе, принадлежавшем отцу подсудимого, который был охотником.

Согласившись с мнением государственного обвинителя, районный суд назначил мужчине полгода лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

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