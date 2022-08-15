83-летний мужчина скончался от коронавируса в Удмуртии

Коронавирус в Ижевске Фото: Архив КП

На утро 15 августа, в Удмуртии коронавирусной инфекцией заразились сразу 145 человек. В числе заболевших 41 ребенок до 14 лет, 18 человек старше 65 лет. В ковид-центры госпитализировано 10 пациентов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения региона.

47 человека выздоровели, их выписали.

К сожалению, 83-летний мужчина скончался. Итого по республике от коронавируса погибли 4 051 летальный случай, из них 3 849 - с подтвержденным диагнозом.

Состояние 85 пациентов ковид-стационаров оценивается, как средней тяжести, 1 пациент находится в тяжелом состоянии, из них 1 на ИВЛ.

Всего на 15 августа в Удмуртии зарегистрировано 169 672 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 164 498 человек выздоровели.

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