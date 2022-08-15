Ограничить скорость электросамокатов около переходов предложили в России Фото: Архив КП

Российский депутат Султан Хамзаев предложил ограничить до 5 км/ч скорость электросамокатов перед нерегулируемым переходом. Об этом сообщает RT.

В письме говорится, что за последние года в крупных российских городах стали все чаще и чаще пользоваться электросамокатами. Это требует выработки новых правил, направленных на обеспечение безопасности всех участников движения.

В частности, чаще всего ДТП происходят в момент пересечения нерегулируемых пешеходных переходов: водители не всегда могут предугадать, что в нескольких метрах от перехода со скоростью 20-25 км/ч к переходу движется электросамокат, который через несколько секунд появится на проезжей части и создаст угрозу ДТП.

«В связи с этим прошу вас поддержать инициативу об установлении ограничения скорости до 5 км/ч для электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности на протяжении 30 м пешеходной зоны, предшествующей нерегулируемым пешеходным переходам», - уточняется в тексте обращения.

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