Гороскоп на 16 августа: Рыбы признаются в любви старому другу, Девы займутся отложенными делами

Гороскоп для ижевчан под горячий чаек Фото: Архив КП

Овен

Ваша цель станет стимулом побороть возникшие на пути трудности. Не опускайте руки. Рядом с вами есть надежная опора.

Телец

Испытания, что мучили вас последние дни, пройдут. В вашу жизнь вернется долгожданный покой. Расслабьтесь и проведите хорошее время с друзьями.

Близнецы

Готовьтесь встретить гостя из своего прошлого. Встреча не обещает быть простой, но вы сможете решить давний конфликт и вернуться в привычную колею.

Рак

Не страдайте из-за пустяков. Мелкие неприятности скоро пройдут, и вы сможете вздохнуть полной грудью.

Лев

Старые задачи требуют новых решений. Львам предстоит проявить всю смекалку, чтобы устоять на плаву. Не стесняйтесь спрашивать, если нет уверенности в выбранном направлении.

Дева

Сегодня не самый лучший день для развлечений. Возьмите себя в руки и займитесь давно отложенными делами. Ваши усилия заметят.

Весы

Отношения в семейном кругу будут тяготить вас. Дайте себе время на отдых и побудьте сами с собой. Лишние ссоры не смогут развеять вашу скуку.

Скорпион

Вы и ваша вторая половинка найдете выход из сложившейся ситуации и сможете принять важное решение. Сохраняйте спокойствие, и вы сможете прийти к желаемому будущему.

Стрелец

Вам следует проявить бдительность, чтобы избежать дурного влияния. Доверяйте только своим чувствам, чтобы не свернуть с пути. Удача за горизонтом.

Козерог

Выгодные сделки не за горами. Но прежде уделите внимание деталям. Даже самая простая мелочь может сыграть огромную роль в задуманном вами деле.

Водолей

Сплетите свой путь с человеком, что идет рядом с вами. Помощь близким будет вознаграждена успехом в делах и благосостоянии.

Рыбы

На ваши чувства ответит взаимностью давний друг. Найдите слова, чтобы разрушить давнюю неловкость, и вы увидите, как изменится мир вокруг вас.

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