16 августа в Ижевске ясно и +26 градусов

В Ижевске по-прежнему лето! Фото: Архив «КП» в Ижевске

Привет, Ижевск! Просыпайся, на работу собирайся! А мы тем временем расскажем о погоде на предстоящие сутки.

Днем в столице Удмуртии ясно, +26 градусов, ветер северный 1-2 м\с. Ночью ясно, +13 градусов, ветер северный 1-2 м\с.

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление днем составит 759 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 35 %, магнитное поле спокойное.

Прекрасного вторника, ижевчане!

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