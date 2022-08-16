Движение машин ограничат на перекрестке Кирова – Пушкинская в Ижевске

На перекрестке движения не будет из-за асфальтирования дороги
Фото: Архив КП
В ночь с 16 на 17 августа в Ижевске ограничат движение транспорта на перекрестке улиц Кирова и Пушкинской. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Ранее перекресток перекрывали из-за замены трамвайных путей. Сейчас перекрытие связано с работами по асфальтированию участка.
Водителям рекомендуется выбирать пути объезда.
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