400 кг цветного металла украли на предприятии Ижевска

Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

Директор одного из предприятий Ижевска сообщил в полицию о краже 400 кг изделий из цветного металла. Общий ущерб составил более 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Установлено, что кража произошла ночью. Злоумышленники проникли в помещение предприятия, разбив окно. Они похитили латунные слитки и изделия из бронзы. Погрузили «добро» в автомобиль и скрылись.

Чуть позже подозреваемые в хищении были установлены и задержаны. Ими оказались двое ранее судимых жителей Ижевска. Один из них раньше работал на предприятии.

Похищенный металл они успели сдать в пункт металлоприема. Часть похищенного изъята.

По факту кражи, совершенной в крупном размере, возбуждено уголовное дело. Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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