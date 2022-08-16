35-летнего жителя Удмуртии осудили за разбойное нападение с гвоздодером

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В Воткинске осудили 35-летнего мужчину, который в майским вечером этого года напал на прохожего. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Нападавший был пьян. Он заметил на улице мужчину, и тогда достал из кармана гвоздодер, подошел к нему и начал угрожать. При этом преступник потребовал его одежду. Прохожий испугался и отдал злоумышленнику куртку, в которой были деньги. Обвиняемый скрылся с места преступления.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия). Суд назначил ему 4 года и 10 дней лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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